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Названа дата боя Дерека Чисоры и Отто Валлина

Бокс

Поединок состоится в Манчестере

Названа дата боя Дерека Чисоры и Отто Валлина

independent.co.uk / РА

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Шведский тяжеловес Отто Валлин заменил американца Джарелла Миллера в качестве соперника Дерека Чисоры на вечере бокса, который пройдёт 8 февраля в Манчестере.

"Это бой тяжеловесов, который, как я ожидаю, будет иметь большой успех. Очевидно, что Дерек не нуждается в представлении и полностью заслуживает такого показательного события на великолепной сцене против первоклассного соперника", — сказал промоутер этого вечера бокса, глава компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен.

Напомним, что Чисора свой предыдущий поединок проводил в июле 2024 года, где победил единогласным решением судей своего соотечественника Джо Джойса.

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