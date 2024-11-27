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Названа дата боя Дерека Чисоры и Отто Валлина
Поединок состоится в Манчестере
independent.co.uk / РА
Шведский тяжеловес Отто Валлин заменил американца Джарелла Миллера в качестве соперника Дерека Чисоры на вечере бокса, который пройдёт 8 февраля в Манчестере.
"Это бой тяжеловесов, который, как я ожидаю, будет иметь большой успех. Очевидно, что Дерек не нуждается в представлении и полностью заслуживает такого показательного события на великолепной сцене против первоклассного соперника", — сказал промоутер этого вечера бокса, глава компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен.
Напомним, что Чисора свой предыдущий поединок проводил в июле 2024 года, где победил единогласным решением судей своего соотечественника Джо Джойса.
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