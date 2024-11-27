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НБА обновила рейтинг лучших новичков в сезоне-2024/2025

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Лидером в списке является игрок Филадельфии

НБА обновила рейтинг лучших новичков в сезоне-2024/2025

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила на своём официальном сайте обновлённый рейтинг лучших новичков лиги в текущем сезоне на данный момент.

Рейтинг лучших новичков НБА в сезоне-2024/2025:

1. Джаред МакКейн ("Филадельфия Сиксерс");

2. Стефон Кастл ("Мемфис Грззлиз");

3. Джейлен Уэллс ("Лос-Анджелес Лейкерс");

4. Далтон Кнехт ("Атланта Хоукс");

5. Заккари Рисашер ("Мемфис Гриззлис");

6. Ив Мисси ("Сан-Антонио Спёрс");

7. Александр Сарр ("Вашингтон Уизардс");

8. Зак Эди ("Нью-Орлеан Пеликанс");

9. Буб Кэррингтон ("Финикс Санз");

10. Тристан да Силва ("Портленд Трэйл Блэйзерс").

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