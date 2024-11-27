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НБА обновила рейтинг лучших новичков в сезоне-2024/2025
Лидером в списке является игрок Филадельфии
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила на своём официальном сайте обновлённый рейтинг лучших новичков лиги в текущем сезоне на данный момент.
Рейтинг лучших новичков НБА в сезоне-2024/2025:
1. Джаред МакКейн ("Филадельфия Сиксерс");
2. Стефон Кастл ("Мемфис Грззлиз");
3. Джейлен Уэллс ("Лос-Анджелес Лейкерс");
4. Далтон Кнехт ("Атланта Хоукс");
5. Заккари Рисашер ("Мемфис Гриззлис");
6. Ив Мисси ("Сан-Антонио Спёрс");
7. Александр Сарр ("Вашингтон Уизардс");
8. Зак Эди ("Нью-Орлеан Пеликанс");
9. Буб Кэррингтон ("Финикс Санз");
10. Тристан да Силва ("Портленд Трэйл Блэйзерс").
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