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Следующим соперником Беринчика может стать чемпион мира в легком весе
Украинец может встретиться с американским боксером
Промоутер Эдди Хирн назвал возможных соперников чемпиона мира в легком весе Шакура Стивенсона.
"Есть Скофилд - большой молодой талант. Это было бы замечательно раскрутить. Тебе нечего терять. Ты получаешь кучу денег и прекрасную возможность.
Я думаю, будет объявление от Его Превосходительства, возможно, даже на этой неделе, относительно боя 22 февраля.
Мы тоже упоминали Кордину. Но наш основной план - бой с Беринчиком за объединение титулов. Хотя очевидно, что у Top Rank также будут иметь несколько вопросов. Я думаю, что если не Беринчик, то кто-то из этих двух", — сказал Хирн в комментарии Boxing News.
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