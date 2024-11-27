Израильские фанаты бокса подали в суд на Netflix

Израильские зрители подали судебный иск на стриминговую платформу Netflix из-за проблем с трансляцией поединка между легендарным 58-летним тяжеловесом Майком Тайсоном и популярным блогером Джейком Полом.

Коллективный иск был подан на сумму в 10 млн шекелей, что эквивалентно $ 2,75 млн. В заявлении говорится, что подписчики оплачивали $ 15 за месячную подписку, но во время боя Тайсон — Пол трансляция этого поединка не работала.

Напомним, 15 ноября в Арлингтоне (США) состоялся большой вечер бокса, где в главном событии шоу Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей по итогам восьми раундов боя.