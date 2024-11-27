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ФОТО. Леннокс Льюис посетил тренировочный лагерь Александра Усика

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До боя осталось меньше месяца

ФОТО. Леннокс Льюис посетил тренировочный лагерь Александра Усика

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис посетил тренировочный лагерь украинца Александра Усика (22-0, 14 КО), который продолжает подготовку к предстоящему реваншу с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

"Союз двух Абсолютов: огромное уважение, связывающее два поколения супертяжей", — написал Александр.

Напомним, что 18 мая этого года Усик также стал абсолютным чемпионом по версиям WBC, WBA, IBF и WBO, победив Фьюри по очкам.

На кону в реванше, который пройдёт 21 декабря в Саудовской Аравии, будет только три титула, поскольку IBF отобрала титул у Александра и отдала его Дэниелю Дюбуа.

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Александр Усик Леннокс Льюис
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