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ФОТО. Леннокс Льюис посетил тренировочный лагерь Александра Усика
До боя осталось меньше месяца
Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис посетил тренировочный лагерь украинца Александра Усика (22-0, 14 КО), который продолжает подготовку к предстоящему реваншу с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).
"Союз двух Абсолютов: огромное уважение, связывающее два поколения супертяжей", — написал Александр.
Напомним, что 18 мая этого года Усик также стал абсолютным чемпионом по версиям WBC, WBA, IBF и WBO, победив Фьюри по очкам.
На кону в реванше, который пройдёт 21 декабря в Саудовской Аравии, будет только три титула, поскольку IBF отобрала титул у Александра и отдала его Дэниелю Дюбуа.
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