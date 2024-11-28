Чисора дал характеристику своему будущему оппоненту

Супертяж Дерек Чисора (35-13; 23 КО) дал характеристику своему будущему оппоненту, шведу Отто Валлину (27-2; 15 КО) и рассказал об ожиданиях от поединка. Слова британца цитирует BoxNation:

"Валлин – хароший боец. Конечно, я удивился, что он получил возможность сразиться за обязательную позицию IBF. Он сражался против "Эй Джейя", но, по моему мнению, у него получилось не очень. Да, он дал достойный бой Фьюри, а также победил бывшего тяжеловеса Гассиева. Но могу сказать, что Валлин заставляет меня нервничать не больше, чем любой другой боец ​​до этого" – сказал Дерек.