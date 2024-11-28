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Дарья Билодид – новый член команды Усика. Фото
Коллектив расширяется
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка присоединилась к команде Ready to fight под руководством чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Леннокс Льюис
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