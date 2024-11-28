Дарья Билодид – новый член команды Усика. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка присоединилась к команде Ready to fight под руководством чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Леннокс Льюис посетил тренировочный лагерь Усика.