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Дарья Билодид – новый член команды Усика. Фото

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Дарья Билодид – новый член команды Усика. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка присоединилась к команде Ready to fight под руководством чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Леннокс Льюис посетил тренировочный лагерь Усика.

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ФОТО. Леннокс Льюис посетил тренировочный лагерь Александра Усика
Александр Усик Дарья Билодид
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