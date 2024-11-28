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Камбосос обратился к Лопесу: Я отошлю твою сломанную задницу обратно в реанимацию
Серьезное заявление
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Австралийский боксер Джордж Камбосос (21-3; 10 КО) обратился к своему бывшему оппоненту, чемпиону WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопесу (21-1, 13 КО).
"Вот это ваше разумное предложение?
Как я говорил в 2021-м, и как говорю сейчас в 2024-м, ты – фейк. Какое разумное предложение, когда ты не знаешь ничего о деньгах, PPV или продаже билетов. Сейчас ты бьешься в свадебных залах. Если ты этого хочешь, ты знаешь, где меня найти. Приведи и своего папу, мы уже ведем 2:0 против вас, клоунов. Ваши боссы все равно вас не уважают, как я вас не уважал и издевался над вами.
Лома сражался с тобой одной рукой, не обманывай себя. Тот Лома, который сражался со мной, сделал бы тебя за 5 раундов. Хейни проучил бы тебя и я отошлю твою сломанную задницу обратно в реанимацию. Убедись, что ты принесешь еще одну книгу оправданий, мы их уже всех слышали. Фэйк" – написал Джордж.
Напомним, что ранее Чисора
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