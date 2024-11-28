  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Известный британский промоутер дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известный британский промоутер дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Бокс
Обновлено

Экспертное мнение

Известный британский промоутер дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер Бен Шаллом дал прогноз на реванш между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).

"Я поддерживаю Тайсона Фьюри, как и в первом бою. Я хотел, чтобы он победил, потому что Тайсон британец, но я не вижу способа, как он может переиграть Александра Усика.

Усик доказывал свой уровень снова и снова, но я не думаю, что мы видели лучшую версию этого парня. Даже если говорить о первом поединке против Тайсона.

Нет сомнений, что в реванше оба парня будут лучше, но учитывая историю, я предпочитаю Усика, даже несмотря на то, что очень хочу победы Фьюри" – сказал Шаллом.

Напомним, что ранее Чисора дал характеристику своему будущему оппоненту.

По теме
yellow-arrow
Камбосос обратился к Лопесу: Я отошлю твою сломанную задницу обратно в реанимацию
yellow-arrow
Дарья Билодид – новый член команды Усика. Фото
yellow-arrow
Чисора дал характеристику своему будущему оппоненту
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости