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Известный британский промоутер дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
Экспертное мнение
Фото: Getty Images
Британский промоутер Бен Шаллом дал прогноз на реванш между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).
"Я поддерживаю Тайсона Фьюри, как и в первом бою. Я хотел, чтобы он победил, потому что Тайсон британец, но я не вижу способа, как он может переиграть Александра Усика.
Усик доказывал свой уровень снова и снова, но я не думаю, что мы видели лучшую версию этого парня. Даже если говорить о первом поединке против Тайсона.
Нет сомнений, что в реванше оба парня будут лучше, но учитывая историю, я предпочитаю Усика, даже несмотря на то, что очень хочу победы Фьюри" – сказал Шаллом.
Напомним, что ранее Чисора
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