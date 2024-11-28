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Бывший спарринг-партнёр Усика и Фьюри сделал прогноз на их предстоящий реванш
Поединок обещает быть интересным
Фото: Getty Images
Британский супертяжеловес Фабио Уордли, который проводил спарринги с действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом мира в этом весе британцем Тайсоном Фьюри, сделал прогноз на предстоящий реванш.
"Я думаю что реванш будет ровно таким же, как их первый бой. Усик выйдет на этот бой с чётким настроем, как он это делает в любом другом своём поединке, и сделает свою работу безо всяких лишних движений.
Но, с другой стороны, никто не знает, как именно сработало поражение для Фьюри. Возможно, ему надо было проиграть, чтобы выложиться на все 100% в реванше, и, возможно, мы увидим Тайсона совсем другим. Но если бы мне пришлось ставить деньги, я бы их поставил на Усика, потому что, скорее всего, сценарий боя повторится", — сказал Уордли на YouTube-канале Boxing Social.
Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
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