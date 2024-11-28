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Райан Гарсия: Я здесь, чтобы положить конец боксёрской карьере Джейка Пола

Бокс

Боксер готов провести поединок с видеоблогером

Райан Гарсия: Я здесь, чтобы положить конец боксёрской карьере Джейка Пола

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия считает, что способен нокаутировать блогера Джейка Пола за четыре или пять раундов.

"Я здесь, чтобы положить конец боксёрской карьере Джейка Пола. Если бы я дрался с ним, то, вероятно, наш бой прошёл бы в категории до 84 кг. Все всерьёз считают, что я слишком мал. Но мастерство решает всё! Если Джейк будет драться так же, как с Майком, действительно верю, что нокаутирую его за четыре-пять раундов", — приводит слова Гарсии портал Give me Sport.

Напомним, в последнем поединке Джейк Пол победил единогласным решением судей бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе Майка Тайсона.

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Райан Гарсия
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