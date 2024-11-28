Владимир Кличко вел переговоры о проведении боя с чемпионом IBF

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко вёл переговоры о проведении боя с действующим обладателем титула IBF в тяжёлом весе британцем Даниэлем Дюбуа. Об этом пишет издание Daily Mail.

Владимир планировал провести поединок с Даниэлем 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Однако переговоры прекратились на этой неделе. Промоутеры посчитали, что этот бой станет повторением поединка между Майком Тайсоном и Джейком Полом.

Напомним, что Кличко не выходил в ринг с 2017 года, когда уступил техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа.