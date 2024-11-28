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Владимир Кличко вел переговоры о проведении боя с чемпионом IBF

Бокс

Но в последний момент решил отказаться от такой идеи

Владимир Кличко вел переговоры о проведении боя с чемпионом IBF

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко вёл переговоры о проведении боя с действующим обладателем титула IBF в тяжёлом весе британцем Даниэлем Дюбуа. Об этом пишет издание Daily Mail.

Владимир планировал провести поединок с Даниэлем 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Однако переговоры прекратились на этой неделе. Промоутеры посчитали, что этот бой станет повторением поединка между Майком Тайсоном и Джейком Полом.

Напомним, что Кличко не выходил в ринг с 2017 года, когда уступил техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа.

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Владимир Кличко
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