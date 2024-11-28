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Теофимо Лопес: Мы отправили разумные предложения по бою как команде Хэйни, так и команде Камбососа

Бокс

Но команда не сумела договориться о проведении поединка

Теофимо Лопес: Мы отправили разумные предложения по бою как команде Хэйни, так и команде Камбососа

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (20-1, 13 КО) рассказал, что его сторона отправила предложения Хэйни и Камбососу на проведение поединка.

"Мы отправили разумные предложения по бою как команде Хэйни, так и команде Камбососа. Обе отказались. Если не верите, спросите у Top Rank или Брюса Трамплера.

Вы трусы, которые прячутся, как в программе защиты свидетелей", - написал Лопес в соцсети.

Напомним, что свой последний поединок Теофимо провел 8 февраля 2024 года, где одержал победу над Джамейном Ортисом.

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Теофимо Лопес
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