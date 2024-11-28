Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Теофимо Лопес: Мы отправили разумные предложения по бою как команде Хэйни, так и команде Камбососа
Но команда не сумела договориться о проведении поединка
Чемпион WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (20-1, 13 КО) рассказал, что его сторона отправила предложения Хэйни и Камбососу на проведение поединка.
"Мы отправили разумные предложения по бою как команде Хэйни, так и команде Камбососа. Обе отказались. Если не верите, спросите у Top Rank или Брюса Трамплера.
Вы трусы, которые прячутся, как в программе защиты свидетелей", - написал Лопес в соцсети.
Напомним, что свой последний поединок Теофимо провел 8 февраля 2024 года, где одержал победу над Джамейном Ортисом.
Популярное сейчас
- В какой корзине Украина? ФИФА опубликовала корзины европейской зоны отбора к ЧМ-2026
- Пятый раз в одну реку не войдешь? Динамо – Виктория Пльзень. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 28.11.2024
- "В самый критический момент он не управлял командой". Александр Севидов – о причинах болезненного поражения Шахтера
- Усик назвал наиболее перспективного супертяжа на будущее
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Снова в три центрбека. Стартовый состав Динамо на матч ЛЕ с Викторией