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Чисора рассказал, почему Джошуа отказался от реванша против Дюбуа
Правильное решение
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Дерек Чисора рассказал, почему его товарищ Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) не согласился выйти на бой-реванш против чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО). Его слова цитирует BoxNation:
"Джошуа пропустил много сильных ударов, а такие матчи-реванши нужно проводить, когда ты готов, а не потому, что все желают увидеть это сражение. У "Эй Джейя" не подходит настроение, поэтому он сказал, что не хочет сейчас драться" – сказал Дерек.
Напомним, что Владимир Кличко
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