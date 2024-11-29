Чисора рассказал, почему Джошуа отказался от реванша против Дюбуа

Британский супертяж Дерек Чисора рассказал, почему его товарищ Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) не согласился выйти на бой-реванш против чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО). Его слова цитирует BoxNation:

"Джошуа пропустил много сильных ударов, а такие матчи-реванши нужно проводить, когда ты готов, а не потому, что все желают увидеть это сражение. У "Эй Джейя" не подходит настроение, поэтому он сказал, что не хочет сейчас драться" – сказал Дерек.