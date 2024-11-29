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Бывший соперник Усика – о реванше с Фьюри: Александр быстро начнет и быстро закончит
Четко и ясно
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Дерек Чисора дал прогноз на бой-реванш между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО). Его слова цитирует Boxing News 24:
"Верю ли я, что Тайсон может победить Александра? Я смотрю на его спарринг-партнеров в лагере. Лично я не верю, что все они сделают его опасным. Все эти ребята увлекаются Тайсоном. Они сдерживаются во время спарринга. Это те вещи, которые вижу.
Что я вижу в подготовке Александра – это совсем другой подход. Думаю, что Усик на этот раз быстро начнет и быстро закончит. Он знает, что может нанести ущерб Фьюри, поэтому будет пытаться это сделать. Он постоянно говорит, что не оставит его в покое.
Я бы хотел, чтобы Тайсон победил, но на данный момент шансы выглядят не слишком многообещающими" – сказал Дерек.
Напомним, ранее Чисора
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