Бывший соперник Усика – о реванше с Фьюри: Александр быстро начнет и быстро закончит

Британский супертяж Дерек Чисора дал прогноз на бой-реванш между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО). Его слова цитирует Boxing News 24:

"Верю ли я, что Тайсон может победить Александра? Я смотрю на его спарринг-партнеров в лагере. Лично я не верю, что все они сделают его опасным. Все эти ребята увлекаются Тайсоном. Они сдерживаются во время спарринга. Это те вещи, которые вижу.

Что я вижу в подготовке Александра – это совсем другой подход. Думаю, что Усик на этот раз быстро начнет и быстро закончит. Он знает, что может нанести ущерб Фьюри, поэтому будет пытаться это сделать. Он постоянно говорит, что не оставит его в покое.

Я бы хотел, чтобы Тайсон победил, но на данный момент шансы выглядят не слишком многообещающими" – сказал Дерек.