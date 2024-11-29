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SkySports опубликовали промо к поединкк Усик-Фьюри. Видео

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SkySports опубликовали промо к поединкк Усик-Фьюри. Видео

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Известная спортивная платформа SkySports опубликовала промо к поединку-реваншу между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря, а местом его проведения как и в первый раз станет Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

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