SkySports опубликовали промо к поединкк Усик-Фьюри. Видео

Известная спортивная платформа SkySports опубликовала промо к поединку-реваншу между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).

Tyson Fury's rematch with Oleksandr Usyk will be broadcast live on Sky Sports Box Office on December 21 ????#UsykFury2 | #RiyadhSeason pic.twitter.com/HmnssQS8bi