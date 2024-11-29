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SkySports опубликовали промо к поединкк Усик-Фьюри. Видео
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Фото: Getty Images
Известная спортивная платформа SkySports опубликовала промо к поединку-реваншу между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).
Tyson Fury's rematch with Oleksandr Usyk will be broadcast live on Sky Sports Box Office on December 21 ????#UsykFury2 | #RiyadhSeason pic.twitter.com/HmnssQS8bi— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) November 29, 2024
Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря, а местом его проведения как и в первый раз станет Эр-Рияд (Саудовская Аравия).
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