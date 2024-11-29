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Отец Дэвина Хэйни сделал прогноз на реванш Усика и Фьюри

Бокс

До боя осталось не так уж и много времени

Отец Дэвина Хэйни сделал прогноз на реванш Усика и Фьюри

Фото: Queensberry Promotions

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Билл Хейни, отец и тренер чемпиона мира в двух весовых категориях американца Девина Хейни, высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

"Послушайте, я не ожидал от Усика того, что он сделал. Усик заставил меня поверить в него. Да, он сделал это. Я считаю, что он снова превзойдёт Фьюри, 2-0", — сказал Хейни в интервью YouTube-каналу DJ Vlad.

Первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением.

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