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Отец Дэвина Хэйни сделал прогноз на реванш Усика и Фьюри
До боя осталось не так уж и много времени
Фото: Queensberry Promotions
Билл Хейни, отец и тренер чемпиона мира в двух весовых категориях американца Девина Хейни, высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
"Послушайте, я не ожидал от Усика того, что он сделал. Усик заставил меня поверить в него. Да, он сделал это. Я считаю, что он снова превзойдёт Фьюри, 2-0", — сказал Хейни в интервью YouTube-каналу DJ Vlad.
Первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением.
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