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Хижняк — о золоте на ОИ-2024: У меня такое счастье было, что я — украинец

Бокс

Украинский боксер поделился эмоциями

Хижняк — о золоте на ОИ-2024: У меня такое счастье было, что я — украинец

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Олимпийский чемпион Александр Хижняк рассказал о подготовке к Олимпиаде-2024.

"Весь путь, как мы готовились, в каких условиях это было, что сейчас в стране война, сколько людей погибает, а есть возможность участвовать в таких соревнованиях, показать всему миру, что я - украинец, что нам это удалось, даже когда было очень сложно.

Работала противовоздушная оборона, а мы это все видели из окна и шли на тренировку, как-то это все происходило. Взрывы, воздушные тревоги — они были, даже когда я был на соревнованиях. Я сильно волновался за свою семью, за своего сыночка. Эти мысли не оставляли, это все прокручивалось в голове, но когда я увидел флаг, когда звучал гимн Украины - у меня такое счастье было, что я - украинец, что звучит гимн Украины на весь мир", — сказал Хижняк.

Напомним, что на Олимпийских играх-2024 в Париже Александр завоевал золото в весе до 80 кг.

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Источник:
Ready to Fight | RTF UA
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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