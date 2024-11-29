  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Бой Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча получил новую дату
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бой Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча получил новую дату

Бокс

Бой перенесен

Бой Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча получил новую дату

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бой между чемпионом мира по версии WBA во втором полулегком весе Ламонтом Роучем (25-1-1, 10 КО) и обладателем титула WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 КО) перенесен. Поединок состоится 1 марта в Barclays Center в Бруклине.

Об этом пишет Premier Boxing Champions. Официально о бое будет объявлено на пресс-конференции во вторник, 3 декабря.

Изначально поединок должен был состояться 14 декабря.

По теме
yellow-arrow
Хижняк — о золоте на ОИ-2024: У меня такое счастье было, что я — украинец
yellow-arrow
Отец Дэвина Хэйни сделал прогноз на реванш Усика и Фьюри
yellow-arrow
SkySports опубликовали промо к поединкк Усик-Фьюри. Видео
Джервонта Дэвис
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости