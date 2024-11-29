Бой Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча получил новую дату

Бой между чемпионом мира по версии WBA во втором полулегком весе Ламонтом Роучем (25-1-1, 10 КО) и обладателем титула WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 КО) перенесен. Поединок состоится 1 марта в Barclays Center в Бруклине.

Об этом пишет Premier Boxing Champions. Официально о бое будет объявлено на пресс-конференции во вторник, 3 декабря.

Изначально поединок должен был состояться 14 декабря.