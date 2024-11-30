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Фьюри: Я не думаю, что я могу быть лучше, чем в первом бою

Бокс
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Моменты хитростей

Фьюри: Я не думаю, что я могу быть лучше, чем в первом бою

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал, что изменит в поединке-реванше против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует Boxing 24/7:

"Я не думаю, что я могу быть лучше, чем в первом бою. Я думаю, что это было, пожалуй, одно из моих лучших выступлений в жизни. Хотя я не получил результата, я считаю, что это было очень фантастическое выступление против одного из моих лучших соперников.

Могу ли я быть лучше? Могу ли я сделать что-нибудь лучшее? Я могу быть более сосредоточенным и устраивать меньшее клоунады, и я думаю, что этого достаточно" – сказал британец.

Напомним, что ранее отец Дэвина Хейни сделал прогноз на реванш Усика и Фьюри.

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