Хирн прокомментировал желание Кличко выйти на ринг против Дюбуа

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн прокомментировал желание легенды мирового бокса Владимира Кличко вернуться на ринг и сражаться за титул чемпиона мира по версии IBF против Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО). Его слова цитирует Boxing News:

"Мне эта идея кажется странной. Недавно я был на ужине с Владимиром Кличко, Турки Аль-Аш-Шейхом и Фрэнком Уорреном. Это было еще до боя Джошуа – Дюбуа.

Кличко все еще в замечательной форме, и видно, что хочет опять выйти в ринг, но возраст берет свое. С последнего боя с Энтони Джошуа прошло почти 8 лет. Думаю, возвращение для поединка с таким молодым и амбициозным бойцом, как Дюбуа – не самая лучшая идея.

Однако Кличко – легенда, и он имеет право выбирать свой путь" – сказал Хирн.