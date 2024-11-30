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Богачук рассказал о подготовке к поединку с Мадримовым
Тренировочный лагерь подходит к концу
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер Сергей Богачук (24-2; 23 КО) рассказал о своей подготовке к поединку против Исраила Мадримова (10-1-1; 7 КО), который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. Его слова цитирует Luckypunch.net:
"Мы заканчиваем сбор в Мексике, сегодня (в субботу, - прим. LP) вылетаем обратно в Лос-Анджелес, неделю проведем там, а затем в воскресенье, 8 декабря, вылетаем уже в Саудовскую Аравию.
На сборе мы работали над физической подготовкой, спарринговали. Спарринг-партнеров мы сюда привезли с собой. Это мощные, хорошие парни, спарринги с ними очень качественные. Вы могли видеть наши фотографии в соцсетях.
Здесь очень спортивная атмосфера. Мы каждое утро бегали в парке, и я был удивлен как многие уже с самого утра чем-то занимаются: тоже бегают, занимаются йогой, другими видами спорта. Так же когда мы делали физическую подготовку в зале, то зал был забит, все тренируются.
Вообще мой лагерь проходит отлично, я всем обеспечен. Думаю, в бою с Мадримовым я буду в самой лучшей форме в своей жизни. Я очень хорошо готовлюсь и очень серьезно настроен" – сказал Сергей.
Напомним, что ранее Хирн
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