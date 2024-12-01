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Известный аналитик дал советы Фьюри перед реваншем против Усика
Правильные слова
Getty Images/Global Images Ukraine
Боксерский аналитик Джонни Нельсон дал советы британскому супертяжу Тайсону Фьюри (34-1-1; 24 КО) перед реваншем против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).
"После первого боя Усик оценил Тайсона Фьюри. Он понимает, что Тайсон, вероятнее всего, набросится на него, будет использовать свою силу, габариты, физическую форму. Фьюри должен был делать всё это в первом бою и обязан это сделать в реванше.
Тайсону нужно убедиться, что он сможет оказывать давление на соперника в сочетании со своими боксерскими способностями. Это все нужно делать сразу после стартового гонга, потому что чем дольше будет продолжаться бой, тем больше шансов, что он не сможет поддерживать этот темп" – сказал он.
Напомним, что ранее Хирн
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