Известный аналитик дал советы Фьюри перед реваншем против Усика

Боксерский аналитик Джонни Нельсон дал советы британскому супертяжу Тайсону Фьюри (34-1-1; 24 КО) перед реваншем против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

"После первого боя Усик оценил Тайсона Фьюри. Он понимает, что Тайсон, вероятнее всего, набросится на него, будет использовать свою силу, габариты, физическую форму. Фьюри должен был делать всё это в первом бою и обязан это сделать в реванше.

Тайсону нужно убедиться, что он сможет оказывать давление на соперника в сочетании со своими боксерскими способностями. Это все нужно делать сразу после стартового гонга, потому что чем дольше будет продолжаться бой, тем больше шансов, что он не сможет поддерживать этот темп" – сказал он.