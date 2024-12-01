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Хирн – о бое Чисора-Валлин: Тяжелый вечер для Дерека

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Будет непросто

Хирн – о бое Чисора-Валлин: Тяжелый вечер для Дерека

Getty Images/Global Images Ukraine

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Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн прокомментировал свои ожидания от поединка с участием своего соотечественника, супертяжа Дерека Чисоры (35-13; 23 КО) и шведа Отто Валлина (27-2; 15 КО).

"Я не думаю, что это плохое сражение. Я считаю, что это очень сложный поединок для Дерека. Дело в том, что когда я работал с Дереком, он говорил, что убьет меня, если я поставлю против него левшей. Я сделал это однажды, с Артуром Шпилькой, и Чисора его вынес.

По моему мнению, Валлин недавно одержал победу, но перед этим его, безусловно, сломал Энтони Джошуа. Трудный вечер для Дерека, но надеюсь, что он сможет сделать свое дело" – сказал Эдди.

Напомним, что ранее известный аналитик дал советы Фьюри перед реваншем против Усика.

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Дерек Чисора Эдди Хирн Отто Валлин
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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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