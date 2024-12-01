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Пришел однажды Тайсон к психологу… Официальный трейлер реванша между Усиком и Фьюри

Бокс

Эпическое промо к поединку года

Пришел однажды Тайсон к психологу… Официальный трейлер реванша между Усиком и Фьюри

Фото: Getty Images

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Абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик во второй раз выйдет на ринг против британского боксера Тайсона Фьюри. Бой-реванш состоится 21 декабря в аравийской столице Эр-Рияд на местной Kingdom Arena.

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Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх на своей странице в соцсети Х опубликовал официальный трейлер поединка. В промо-ролике оба боксера видят в каждом человеке своего оппонента и понимают, что не смогут обойтись без повторного противостояния.

Победитель не получит титул абсолютного чемпиона мира. В июне Усик добровольно отказался от пояса Международной боксерской федерации (IBF) в пользу победителя боя Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа.

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Александр Усик Тайсон Фьюри
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Источник:
Turki Аlalshikh
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Bаrcelinius
01.12.2024 в 23:40
Им надо в кино сниматься после карьеры. Однозначно.
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Комментарии 1
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Bаrcelinius
01.12.2024 в 23:40
Им надо в кино сниматься после карьеры. Однозначно.
Ответить
0
0

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