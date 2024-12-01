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Пришел однажды Тайсон к психологу… Официальный трейлер реванша между Усиком и Фьюри
Эпическое промо к поединку года
Фото: Getty Images
Абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик во второй раз выйдет на ринг против британского боксера Тайсона Фьюри. Бой-реванш состоится 21 декабря в аравийской столице Эр-Рияд на местной Kingdom Arena.
Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх на своей странице в соцсети Х опубликовал официальный трейлер поединка. В промо-ролике оба боксера видят в каждом человеке своего оппонента и понимают, что не смогут обойтись без повторного противостояния.
The fight never ended; it just took over their minds ???? #Usyk2Fury Reignited will settle the obsession once and for all ????????— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 1, 2024
????️ December 21
???? Kingdom Arena
Buy your ticket now ????https://t.co/2vj6OWlbHb#RiyadhSeason#BigTime pic.twitter.com/U3dtD73Pj9
Победитель не получит титул абсолютного чемпиона мира. В июне Усик добровольно отказался от пояса Международной боксерской федерации (IBF) в пользу победителя боя Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа.
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