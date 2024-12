Пришел однажды Тайсон к психологу… Официальный трейлер реванша между Усиком и Фьюри

Абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик во второй раз выйдет на ринг против британского боксера Тайсона Фьюри. Бой-реванш состоится 21 декабря в аравийской столице Эр-Рияд на местной Kingdom Arena.

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх на своей странице в соцсети Х опубликовал официальный трейлер поединка. В промо-ролике оба боксера видят в каждом человеке своего оппонента и понимают, что не смогут обойтись без повторного противостояния.

