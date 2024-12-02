Инсайдер сообщил, с каким весом Фьюри хочет выйти на реванш против Усика

Авторитетный инсайдер, журналист Гарет Дэвис сообщил, что располагает эксклюзивной информацией из лагеря британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). Специалист отмечает, что в команде "цыганского короля" определились с весом боксера на поединок-реванш против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

"Когда Тайсон победил Кличко, ему было 27 лет, он был легок на ногах. Парень сбивал с толку соперников своими телескопическими руками, движениями и связываниями бойцов.

Эта версия ушла в трех боях с Деонтеем Уайлером, где он стал более сильным бойцом с весом 19 с половиной стоунов. Мне сообщили из его лагеря, что именно таким его хотят видеть в бою с Усиком – с весом 19 с половиной стоунов" – сказал Дэвис.

Примечание – 19,5 стоунов = 123,8 килограмма