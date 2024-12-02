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Уайт хочет драться против Усика, другие соперники ему не интересны

Бокс
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Неплохие замашки

Уайт хочет драться против Усика, другие соперники ему не интересны

Новина українською

Британский супертяж Диллиан Уайт (30-3; 20 КО) заявил, что хотел бы провести поединок против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

"Если честно, я просто хочу драться. Конечно, мне интересно встретиться с Уайлдером, Усиком, Энди Руисом-младшим, Джарреллом Миллером. Просто с остальными бойцами этой эпохи я уже дрался. Победа, поражение или ничья. Я готов встретиться с любым соперником" – сказал Уайт.

Напомним, что ранее инсайдер сообщил, с каким весом Фьюри хочет выйти на реванш против Усика.

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Источник:
talksport.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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