Уайт хочет драться против Усика, другие соперники ему не интересны

Британский супертяж Диллиан Уайт (30-3; 20 КО) заявил, что хотел бы провести поединок против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

"Если честно, я просто хочу драться. Конечно, мне интересно встретиться с Уайлдером, Усиком, Энди Руисом-младшим, Джарреллом Миллером. Просто с остальными бойцами этой эпохи я уже дрался. Победа, поражение или ничья. Я готов встретиться с любым соперником" – сказал Уайт.