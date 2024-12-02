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WBC санкционирует поединок за временный пояс между Чжилеем и Кабаелом

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Плохие новости для Усика

WBC санкционирует поединок за временный пояс между Чжилеем и Кабаелом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Всемирный боксерский совет принял решение санкционировать поединок за звание временного чемпиона мира в супертяжелом весе. Об этом сообщил президент организации Маурисио Сулейман.

"WBC получила официальный запрос на санкционирование боя за временный титул и приняла решение одобрить его.

Почему? Потому что мы сделали все возможное в последние несколько лет, чтобы организовать лучшие поединки в каждой весовой категории, особенно в сверхтяжелой.

Все это время мы были абсолютно прозрачны и четко заявляли, что WBC не будет навязывать обязательные бои, которые помешали бы определению абсолютного чемпиона. Мы стремимся организовывать поединки между лучшими соперниками.

На сегодняшний день нет лучшего боя, чем Усик-Фьюри. Поэтому, учитывая этот поединок и возможности для предстоящих боев, мы позволили второму и третьему номерам рейтинга (Чжилею и Кабаелу - прим) провести сражение за временный титул. Это позволяет им оставаться активными и поддерживать высокий уровень в дивизионе.

Мы всегда поддерживаем идею абсолютных чемпионов" – сказал Сулейман.

Напомним, что ранее инсайдер сообщил, с каким весом Фьюри хочет выйти на реванш против Усика.

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Агит Кабайел Чжан Чжилэй
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Источник:
skysports.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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