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WBC санкционирует поединок за временный пояс между Чжилеем и Кабаелом
Плохие новости для Усика
Getty Images/Global Images Ukraine
Всемирный боксерский совет принял решение санкционировать поединок за звание временного чемпиона мира в супертяжелом весе. Об этом сообщил президент организации Маурисио Сулейман.
"WBC получила официальный запрос на санкционирование боя за временный титул и приняла решение одобрить его.
Почему? Потому что мы сделали все возможное в последние несколько лет, чтобы организовать лучшие поединки в каждой весовой категории, особенно в сверхтяжелой.
Все это время мы были абсолютно прозрачны и четко заявляли, что WBC не будет навязывать обязательные бои, которые помешали бы определению абсолютного чемпиона. Мы стремимся организовывать поединки между лучшими соперниками.
На сегодняшний день нет лучшего боя, чем Усик-Фьюри. Поэтому, учитывая этот поединок и возможности для предстоящих боев, мы позволили второму и третьему номерам рейтинга (Чжилею и Кабаелу - прим) провести сражение за временный титул. Это позволяет им оставаться активными и поддерживать высокий уровень в дивизионе.
Мы всегда поддерживаем идею абсолютных чемпионов" – сказал Сулейман.
Напомним, что ранее инсайдер
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