WBC санкционирует поединок за временный пояс между Чжилеем и Кабаелом

Всемирный боксерский совет принял решение санкционировать поединок за звание временного чемпиона мира в супертяжелом весе. Об этом сообщил президент организации Маурисио Сулейман.

"WBC получила официальный запрос на санкционирование боя за временный титул и приняла решение одобрить его.

Почему? Потому что мы сделали все возможное в последние несколько лет, чтобы организовать лучшие поединки в каждой весовой категории, особенно в сверхтяжелой.

Все это время мы были абсолютно прозрачны и четко заявляли, что WBC не будет навязывать обязательные бои, которые помешали бы определению абсолютного чемпиона. Мы стремимся организовывать поединки между лучшими соперниками.

На сегодняшний день нет лучшего боя, чем Усик-Фьюри. Поэтому, учитывая этот поединок и возможности для предстоящих боев, мы позволили второму и третьему номерам рейтинга (Чжилею и Кабаелу - прим) провести сражение за временный титул. Это позволяет им оставаться активными и поддерживать высокий уровень в дивизионе.

Мы всегда поддерживаем идею абсолютных чемпионов" – сказал Сулейман.