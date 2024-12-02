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Шакур Стивенсон может провести бой с 22-летним американским боксером
Стороны уже согласовали условия сделки
Шакур Стивенсон и Флойд Скофилд близки к подписанию соглашения на бой за титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе.
Как пишет Boxing Scene, боксеры могут выйти в андеркарте боя-реванша между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
27-летний Стивенсон, который ранее готовился к бою с Уильямом Сепедой - как и Скофилд написал Де Ла Хойе:
"Наконец-то ты заговорил об уме. Сначала его, а потом я нокаутирую Сепеду. Заранее извини, мой мальчик - ты для меня легенда боксерского ринга!"
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