Шакур Стивенсон может провести бой с 22-летним американским боксером

Шакур Стивенсон и Флойд Скофилд близки к подписанию соглашения на бой за титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе.

Как пишет Boxing Scene, боксеры могут выйти в андеркарте боя-реванша между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

27-летний Стивенсон, который ранее готовился к бою с Уильямом Сепедой - как и Скофилд написал Де Ла Хойе:

"Наконец-то ты заговорил об уме. Сначала его, а потом я нокаутирую Сепеду. Заранее извини, мой мальчик - ты для меня легенда боксерского ринга!"