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Британский тренер: Фьюри знает, что он сделал неправильно, и в реванше он просто сделает всё правильно

Бокс

Бой обещает быть интересным

Британский тренер: Фьюри знает, что он сделал неправильно, и в реванше он просто сделает всё правильно

Фото: Твіттер

Новина українською

Марк Тиббс, тренер британского супертяжёловеса Джонни Фишера в интервью высказался о реванше между обладателем трёх титулов хэвивейта украинцем Александром Усиком (22-0, 14 КО) и бывшим чемпионом из Британии Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Я хочу спросить вас о главном бое вечера. Вы останетесь посмотреть Фьюри против Усика в Саудовской Аравии?

Конечно. Один мой друг пообещал мне несколько билетов на это шоу, но у меня там будет работа, и это даже лучше. Я не могу дождаться этого боя.

Осталось несколько недель до поединка. Фьюри тренируется в Британии, Усик готовится в Испании. Каким вы видите реванш, который состоится меньше чем через месяц?

Усик — утонченный, совершенный боксёр, как и Фьюри, но он мельче. Фьюри почти выиграл в прошлый раз. Я уже говорил это ранее и скажу ещё раз: Фьюри знает, что он сделал неправильно, и сейчас он просто сделает всё правильно, чтобы добыть победу над Усиком. Усик никогда не сдаётся. Ни один из этих ребят на вершине бокса не сдаётся, они даже не думают об этом. Фьюри просто совершил несколько ошибок. Я надеюсь, он их исправит и будет победителем. Но это будет тяжело. Это будет сложно, потому что временами… Он уже сейчас на грани. Они оба на грани, они были в тяжёлых боях, так что мы не знаем. Это будет адский бой, и я не могу дождаться.

Усик уже побил Фьюри и знает, что может его потрясти. Как вы думаете это повлияет на него в плане выступления? Это усилит его уверенность?

Миллион процентов. Конечно, он почувствует, что превосходит его. Но реальный боец ответит другому бойцу, потому что он знает, что нужно поставить его на место. Нужно поставить его на место! Так что да, это работает, но по-разному.

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Источник:
Vringe
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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