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Тони Белью: Ставил на Усика в первом бою с Фьюри, потому что знаю, на что он способен

Бокс

Британец уверен, что и во втором поединке сюрприза не произойдет

Тони Белью: Ставил на Усика в первом бою с Фьюри, потому что знаю, на что он способен

Фото: Getty Images

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Экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Белью прокомментировал предстоящий реванш между чемпионом WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО) и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

– Я действительно насладилась первым боем. Хороший поединок, волнующий. Как будет в следующий раз?

– Знаете, что? Я не знаю. Я не знаю, потому что тот бой был очень хорошим и Усик победил в такой манере, в которой я никогда не мог подумать. Я выбирал его победителем перед первым боем победителем. Все говорили, что это из-за того, что он перебоксировал меня, но это не так. Я выбрал его, потому что знаю, на что он способен", – сказал Белью.

Реванш запланирован на 21 декабря. В первом бою Усик победил раздельным решением судей.

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Источник:
October Red
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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