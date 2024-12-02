Тони Белью: Ставил на Усика в первом бою с Фьюри, потому что знаю, на что он способен

Экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Белью прокомментировал предстоящий реванш между чемпионом WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО) и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

– Я действительно насладилась первым боем. Хороший поединок, волнующий. Как будет в следующий раз?

– Знаете, что? Я не знаю. Я не знаю, потому что тот бой был очень хорошим и Усик победил в такой манере, в которой я никогда не мог подумать. Я выбирал его победителем перед первым боем победителем. Все говорили, что это из-за того, что он перебоксировал меня, но это не так. Я выбрал его, потому что знаю, на что он способен", – сказал Белью.

Реванш запланирован на 21 декабря. В первом бою Усик победил раздельным решением судей.