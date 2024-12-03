Хижняк: Наши "братья" оказались нам не такими уж и братьями

Олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк в эфире шоу Утро чемпионов на Чемпион Радио высказался о войне в Украине.

"Я конечно не могу обойти тему, которая очень сильна для меня, очень честная и глубокая это военные, которые также наблюдают за моими выступлениями, следят и это их также очень сильно мотивирует и поддерживает, и это для меня очень большая история, потому что я очень сильно благодарен нашим военным-парням, девушкам которые ежедневно рискуя собственным здоровьем, защищают мир и спокойствие, нас с вами.

Поэтому для меня было очень важным рассказать свою историю, об истории нашей страны, истории наших людей, рассказать, что наши "братья" оказались нам не такими уж и братьями, а такими очень плохими соседями, что мы также с этим живем, мы с этим боремся, и мы хотим жить в мирной стране. Мы не хотим войны, мы не хотим какого-то там "асвабаждения", мы просто хотим мирно жить, мирно процветать, мирно творить, мирно создавать свою историю, продолжать нашу сильную историю наших людей.