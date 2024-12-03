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Дюбуа-Паркер, Бивол-Бетербиев: Турки аль-Аш Шейх объявил о большом вечере бокса 22 февраля в Эр-Рияде

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Дюбуа-Паркер, Бивол-Бетербиев: Турки аль-Аш Шейх объявил о большом вечере бокса 22 февраля в Эр-Рияде

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Советник при королевской канцелярии в ранге министра и глава Главного управления по развлечениям в Саудовской Аравии Турки аль-Аш Шейх объявил, что 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде состоится большой вечер бокса, главным событием которого станет поединок-реванш за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Бетербиев-Бивол.

Также в перечне бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниелем Дюбуа (22-2; 21 КО) и представителем Новой Зеландии Джозефом Паркером (35-3; 23 КО).

Другие поединки андеркарта:

Шакур Стивенсон - Флойд Скофилд - за звание чемпиона WBC в легком весе

Карлос Адамес - Хамза Шираз - за звание чемпиона WBC в среднем весе

Вирджил Ортис - Исраил Мадримов - за титул временного чемпиона WBC в первом среднем весе

Джошуа Буатси - Каллум Смит - за титул временного чемпиона WBO в полутяжелом весе

Чжан Чжилей - Агит Кабаел - за вакантный титул временного чемпиона WBC в тяжелом весе

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