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Усик: Когда я возвращаюсь домой после боя, все мое тело говорит мне, что больше не надо
Но разум говорит надо
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) рассказал, как заставляет себя каждый раз начинать тренировочный лагерь и готовиться к новому поединку.
– Он (Фьюри – прим) лучший боец, с которым ты был на ринге?
– Я думаю, что да. Я очень уважаю всех своих соперников, потому что бокс – это тяжелый вид спорта, это очень опасный вид спорта. Слушайте, это человек очень известный в мире, это большой парень. Я маленький парень. Он большой парень, но у нас будет второе сражение. Слушайте, бокс, это не игра, это трудный вид спорта. Когда я возвращаюсь домой после боя, все мое тело говорит мне: "Алекс, пожалуйста"
– Не делай этого снова?
– Да-да-да. А я говорю нет
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