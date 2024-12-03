Усик: Когда я возвращаюсь домой после боя, все мое тело говорит мне, что больше не надо

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) рассказал, как заставляет себя каждый раз начинать тренировочный лагерь и готовиться к новому поединку.

– Он (Фьюри – прим) лучший боец, с которым ты был на ринге?

– Я думаю, что да. Я очень уважаю всех своих соперников, потому что бокс – это тяжелый вид спорта, это очень опасный вид спорта. Слушайте, это человек очень известный в мире, это большой парень. Я маленький парень. Он большой парень, но у нас будет второе сражение. Слушайте, бокс, это не игра, это трудный вид спорта. Когда я возвращаюсь домой после боя, все мое тело говорит мне: "Алекс, пожалуйста"

– Не делай этого снова?

– Да-да-да. А я говорю нет