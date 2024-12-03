Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри похвалил своего отца за драку с членом команды Усика
Типичное поведение
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) вспомнил, как перед первым поединком против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) его отец Джон Фьюри ударил головой одного из членов команды соперника.
– Перед прошлым поединком отец Тайсона ударил головой члена команды Усика, кровь пошла, все мы помним...
– Это был идеальный удар головой!
– Что произойдет, если кто-нибудь из его семьи сделает это снова?
– Этот человек дерьмо в мою сторону бросает, ты разошелся, успокойся!
– (Уоррен) Этого не произойдет. Этому бою просто это не нужно. Это был отличный поединок между одними из лучших сверхтяжеловесов XXI века, и этот бой будет не хуже. Все, кто хотя бы что-нибудь знают о боксе, будут смотреть этот бой.
Напомним, ранее Усик
Популярное сейчас
- Зеленский рассказал, будет ли Россия приглашена на второй Саммит мира
- Вацко – о футболисте-открытии чемпионата: Один из самых больших прогрессов сезона во всей УПЛ
- В Германии объявили приговоры убийцам двух украинских подростков-баскетболистов
- Отец Дэвина Хэйни сделал прогноз на реванш Усика и Фьюри
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Камбек Зори, Украина может потерять талантливого нападающего и поражение Ромы. Главные новости за 2 декабря