Фьюри похвалил своего отца за драку с членом команды Усика

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) вспомнил, как перед первым поединком против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) его отец Джон Фьюри ударил головой одного из членов команды соперника.

– Перед прошлым поединком отец Тайсона ударил головой члена команды Усика, кровь пошла, все мы помним...

– Это был идеальный удар головой!

– Что произойдет, если кто-нибудь из его семьи сделает это снова?

– Этот человек дерьмо в мою сторону бросает, ты разошелся, успокойся!

– (Уоррен) Этого не произойдет. Этому бою просто это не нужно. Это был отличный поединок между одними из лучших сверхтяжеловесов XXI века, и этот бой будет не хуже. Все, кто хотя бы что-нибудь знают о боксе, будут смотреть этот бой.