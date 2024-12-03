Известный тренер оценил шансы Усика и Фьюри в реванше

Известный тренер Марк Тиббс дал свой прогноз на бой-реванш украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) и британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО).

"Я обязательно посмотрю этот бой. Кто-то из моих друзей обещал мне несколько билетов.

Вы знаете, Усик такой же опытный, как и Фьюри, но Тайсон почти победил его в первом бою. Любой опытный боец ​​или тренер сразу понял, что он тогда сделал не так. Ему просто нужно исправить эти вещи, чтобы одержать победу. Никто из этих ребят на вершине не даст заднюю, но Тайсон допустил несколько ошибок. Надеюсь, он все поправит и победит в реванше. В любом случае это будет сложно сделать, поскольку мы знаем, что Тайсон уже на грани карьеры. Оба парня приняли участие в нескольких больших боях. Так что нас ждет бесовская драка.

Да, Усик сейчас очень уверен в себе. Конечно, он приобрел эту уверенность в первом бою, но здесь встретятся два настоящих бойца. Так что я не сбрасывал бы со счетов другого парня. Все может сработать в обе стороны" – сказал специалист.