  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Известный тренер оценил шансы Усика и Фьюри в реванше
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известный тренер оценил шансы Усика и Фьюри в реванше

Бокс
Обновлено

Комментарий специалиста

Известный тренер оценил шансы Усика и Фьюри в реванше

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный тренер Марк Тиббс дал свой прогноз на бой-реванш украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) и британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО).

"Я обязательно посмотрю этот бой. Кто-то из моих друзей обещал мне несколько билетов.

Вы знаете, Усик такой же опытный, как и Фьюри, но Тайсон почти победил его в первом бою. Любой опытный боец ​​или тренер сразу понял, что он тогда сделал не так. Ему просто нужно исправить эти вещи, чтобы одержать победу. Никто из этих ребят на вершине не даст заднюю, но Тайсон допустил несколько ошибок. Надеюсь, он все поправит и победит в реванше. В любом случае это будет сложно сделать, поскольку мы знаем, что Тайсон уже на грани карьеры. Оба парня приняли участие в нескольких больших боях. Так что нас ждет бесовская драка.

Да, Усик сейчас очень уверен в себе. Конечно, он приобрел эту уверенность в первом бою, но здесь встретятся два настоящих бойца. Так что я не сбрасывал бы со счетов другого парня. Все может сработать в обе стороны" – сказал специалист.

По теме
yellow-arrow
Фьюри похвалил своего отца за драку с членом команды Усика
yellow-arrow
Усик: Когда я возвращаюсь домой после боя, все мое тело говорит мне, что больше не надо
yellow-arrow
Дюбуа-Паркер, Бивол-Бетербиев: Турки аль-Аш Шейх объявил о большом вечере бокса 22 февраля в Эр-Рияде
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости