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Экс-чемпион мира по боксу скончался в возрасте 46 лет
Светлая память
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Бывший чемпион мира во втором легком весе Исраэль Васкес скончался в возрасте 46 лет. Причиной смерти спортсмена стала саркома. Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.
"Спасибо тебе, Исраэль, за столько замечательных воспоминаний, которые ты подарил нам своими действиями на ринге, но самое главное – за его пределами. Ты теперь вечен, покойся с миром, все будет хорошо" – написал Сулейман на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что за время своей легендарной карьеры Васкес провел 49 официальных поединков, из которых 44 выиграл (32 досрочно).
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