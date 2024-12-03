  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Экс-чемпион мира по боксу скончался в возрасте 46 лет
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-чемпион мира по боксу скончался в возрасте 46 лет

Бокс
Обновлено

Светлая память

Экс-чемпион мира по боксу скончался в возрасте 46 лет

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира во втором легком весе Исраэль Васкес скончался в возрасте 46 лет. Причиной смерти спортсмена стала саркома. Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.

"Спасибо тебе, Исраэль, за столько замечательных воспоминаний, которые ты подарил нам своими действиями на ринге, но самое главное – за его пределами. Ты теперь вечен, покойся с миром, все будет хорошо" – написал Сулейман на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что за время своей легендарной карьеры Васкес провел 49 официальных поединков, из которых 44 выиграл (32 досрочно).

Фьюри похвалил своего отца по драке с членом команды Усика

По теме
yellow-arrow
Уайт: Психология Усика как у русского военного
yellow-arrow
Известный тренер оценил шансы Усика и Фьюри в реванше
yellow-arrow
Фьюри похвалил своего отца за драку с членом команды Усика
Маурисио Сулейман
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости