Уайт: Психология Усика как у русского военного

Британский супертяж Диллиан Уайт (30-3; 20 КО) сравнил украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) с российским военным. Его слова цитирует talkSport:

"Весьма сложный поединок. В первом бою Усик показал несколько вещей, которые он показывал только в любителях. Мы знали, какой он хороший боксер, он технический гений, но после того, что он показал в бою с Фьюри, я поднял руки и сказал: этот парень великолепен.

Он провел бой на передней ноге, что удивительно, потому что мы обычно ожидаем много движения. Он пошел прямо на Фьюри и заставил его если не паниковать, то почувствовать самое большое давление, заставил его устать. Он может драться и на передней, и на задней ноге, за доли секунды менять позиции. Это очень тяжело.

Но я верю, что Фьюри до сих пор способен победить, потому что он просто больше. Он должен провести такое сражение, которое провел против Деонтея Уайлдера во втором поединке. Это единственный шанс. Или даже лучше: как сражался против Каннингема, драться грязно. Фьюри – крутой чувак, но это очень сложная задача. В то же время, нельзя его просто списывать. Он был на полу столько раз и всегда возвращался.

Но никогда не знаешь, чего ожидать от Тайсона, не знаешь, что он делает, что собирается делать. Он встает поутру и не знает, что будет делать в обед. Он может иметь отличный тренировочный лагерь, но в вечер боя что-то переключит. А у Усика психология русского военного – выполнять свою задачу и двигаться вперед" – сказал Уайт.