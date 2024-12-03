В возрасте 46-лет умер экс-чемпион мира по версиям IBF и WBC

Бывший чемпион мира во втором легчайшем весе по версиям IBF и WBC Израэль Васкес умер в 46-летнем возрасте из-за онкологического заболевания. Об этом написал на своей странице в социальной сети президент WBC Маурисио Сулейман.

"Спасибо тебе, Израэль, за множество прекрасных воспоминаний, которые ты подарил нам своими действиями на ринге, но самое главное — за его пределами. Теперь ты вечен", — написал Сулейман.

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На его счету 49 проведённых поединков, в которых он одержал 44 победы (32 нокаутом) всего при пяти поражениях.