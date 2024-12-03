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Дюбуа: Я уверен, что реванш с Джошуа может произойти в будущем

Бокс

Чемпион по версии IBF назвал желаемый бой

Дюбуа: Я уверен, что реванш с Джошуа может произойти в будущем

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа по-прежнему не теряет надежды провести второй бой с экс-чемпионом супертяжёлого дивизиона Энтони Джошуа, которого нокаутировал в пятом раунде в сентябре 2024 года.

"Как боец я бы хотел выйти на ринг и поставить окончательную точку в нашем противостоянии. Но я и так просто очень рад снова выйти и защищать этот пояс. Я уверен, что реванш с Джошуа может произойти в будущем, кто знает? Так что да, я просто готов продолжать свой путь", — приводит слова Дюбуа Мirror.

Напомним, следующий бой Дюбуа официально запланировал на 22 февраля 2025 года в Саудовской Аравии, где его ожидает противостояние с другим экс-чемпионом мира новозеландцем Джозефом Паркером.

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