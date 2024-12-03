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Тайсон Фьюри: Если я выиграю реванш с Усиком, то нас ждет трилогия
Но сначала нужно победить
Getty Images/Global Images Ukraine
Британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) будет настаивать на третьем бое в случае победы над украинцем Александром Усиком (22-0, 14 КО) в предстоящем реванше.
"На данный момент у нас есть результат в пользу Александра, его победа раздельным решением судей (18 мая). Тайсон побеждает в реванше, и тогда он лучший (супертяж) в этом поколении, — сказал Фрэнк Уоррен.
"Нет, Фрэнк, — не согласился Фьюри. — Тогда будет ещё один реванш. Третий бой. Трилогия. Должен быть. Если у каждого из нас будет по одной победе, я не смогу сказать, что я лучший, и он тоже не сможет так сказать. Должен быть третий бой!"
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"Я тебя в этом поддерживаю", — согласился таки Фрэнк.
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