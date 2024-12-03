Тайсон Фьюри: Если я выиграю реванш с Усиком, то нас ждет трилогия

Британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) будет настаивать на третьем бое в случае победы над украинцем Александром Усиком (22-0, 14 КО) в предстоящем реванше.

"На данный момент у нас есть результат в пользу Александра, его победа раздельным решением судей (18 мая). Тайсон побеждает в реванше, и тогда он лучший (супертяж) в этом поколении, — сказал Фрэнк Уоррен.

"Нет, Фрэнк, — не согласился Фьюри. — Тогда будет ещё один реванш. Третий бой. Трилогия. Должен быть. Если у каждого из нас будет по одной победе, я не смогу сказать, что я лучший, и он тоже не сможет так сказать. Должен быть третий бой!"

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

"Я тебя в этом поддерживаю", — согласился таки Фрэнк.