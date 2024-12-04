Тайсон Фьюри: Я не боюсь второго боя с Усиком

Тайсон Фьюри прокомментировал слова украинского чемпиона Александра Усика: "Я никогда не оставлю тебя наедине".

"Что это значит? Чтобы я не боялся этого боя? Я не боюсь, я в прошлом провел множество боев и никогда не боялся. Почему я должен тебя бояться? Ты провел около 300 боев в любителях и тоже не будешь бояться драться со мной. Я не очень об этом думаю", — сказал Фьюри.