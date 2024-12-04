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Тайсон Фьюри: Я не боюсь второго боя с Усиком

Бокс

Британец рассказал о настрое на предстоящий бой

Тайсон Фьюри: Я не боюсь второго боя с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Тайсон Фьюри прокомментировал слова украинского чемпиона Александра Усика: "Я никогда не оставлю тебя наедине".

"Что это значит? Чтобы я не боялся этого боя? Я не боюсь, я в прошлом провел множество боев и никогда не боялся. Почему я должен тебя бояться? Ты провел около 300 боев в любителях и тоже не будешь бояться драться со мной. Я не очень об этом думаю", — сказал Фьюри.

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