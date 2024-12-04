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"Я просто поддерживаю": Богачук признался, почему не играет в футбол
Спортсмен пошутил, но в каждой шутке есть доля правды
Getty Images/Global Images Ukraine
Боксер первого среднего веса Сергей Богачук (24-2, 23 KO) рассказал о тренировочном лагере в Мексике накануне боя с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым (10-1-1, 7 КО).
“Здесь хорошо, очень вкусная еда, хорошие люди, хороший боксёрский зал и фитнес-зал. Здесь есть все. Это легко, потому что дома мне нужен был час, чтобы доехать до зала. Я теряю много времени за рулем, а здесь 5 минут в спортзал, парк для бега, фитнес-зал. Мне очень нравится это место".
В Мексике украинский боксер также успел посетить матч местного клуба "Гвадалахара".
“Я просто поддерживаю, я не играю. Я не играю в футбол, потому что это опасно", – сказал Богачук.
Напомним, что 21 декабря Сергей проведет бой в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри.
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