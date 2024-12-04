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DAZN назвали лучшего боксера года и это не Усик
Странный выбор
Getty Images/Global Images Ukraine
Известная стриминговая платформа DAZN объявила победителя в номинации "Лучший боксер года". Им стал чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО), который в сентябре сенсационно победил нокаутом Энтони Джошуа (28-4; 25 КО).
"Действующий чемпион IBF Дюбуа является лучшим боксером 2024 года. Совсем недавно спортсмен был объектом насмешек и издевательств. После поражения от Александра Усика было ощущение, что Даниэль больше никогда не сможет сразиться за титул чемпиона мира. В 2024 году британец стал одним из самых востребованных боксеров супертяжелого веса.
Дюбуа поразил болельщиков уверенной победой над соотечественником Энтони Джошуа на переполненном стадионе. Этот бой перевернул карьеру боксеров. Следующий год окончательно определит перспективы и возможности Даниэля" - говорится в сообщении.
Почему на звание не заслужил украинский супертяж Александр Усик (22-0; 14 КО), ставший первым за последние 30 лет абсолютным чемпионом мира в "королевском" дивизионе – остается загадкой.
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