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Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях заговорил о завершении карьеры
Боксер заявил, что достаточно заработал
фото - boxingscene.com
Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис (30-0, 28 KO) заявил, что готовится завершить профессиональную карьеру.
"С боксом будет покончено после этого года. Это всё мусор. Я ухожу. Я сыт по горло. Мне плевать на пояса. Я думаю о том, как забрать свои деньги и уйти. Хватит. Это уже не бокс. У меня есть дети. У меня только что родился сын. И я не хочу продолжать получать удары по голове", — сказал Дэвис на пресс-конференции.
Напомним, что 1 марта в Нью-Йорке (США) Дэвис проведет поединок с соотечественником Ламонтом Роучем-младшим (25-1-1, 10 KO).
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