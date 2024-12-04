Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях заговорил о завершении карьеры

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис (30-0, 28 KO) заявил, что готовится завершить профессиональную карьеру.

"С боксом будет покончено после этого года. Это всё мусор. Я ухожу. Я сыт по горло. Мне плевать на пояса. Я думаю о том, как забрать свои деньги и уйти. Хватит. Это уже не бокс. У меня есть дети. У меня только что родился сын. И я не хочу продолжать получать удары по голове", — сказал Дэвис на пресс-конференции.

Напомним, что 1 марта в Нью-Йорке (США) Дэвис проведет поединок с соотечественником Ламонтом Роучем-младшим (25-1-1, 10 KO).