Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Турки Аль аш-Шейх готов организовать бой с участием Владимира Кличко
Повторение боя Тайсон - Пол
Getty Images/Global Images Ukraine
Председатель Управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил о желании устроить реванш между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Владимиром Кличко.
"Все ждут боя Тайсона и Усика. Один из них — Дюбуа, второй - Джошуа. Но есть и третий человек.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Я мечтаю увидеть этот бой, чтобы дать Кличко шанс, если он согласится, стать самым возрастным чемпионом в супертяжелом весе в истории. Это идеальный вариант. Конечно, он не будет драться с Усиком, если победит, потому что они два героя из Украины и не будут драться друг с другом. У Фьюри есть много людей, которые хотят видеть его на ринге. Кличко все хотят снова увидеть с 2015 года. Посмотрим", — сказал Аль аш-Шейх в подкасте Ариэля Хельвани.
Напомним, Кличко не выступал с 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа.
Популярное сейчас
- УПЛ. Александрия – Динамо 0:0. Ничья в пользу Шахтера
- Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция перенесенного матча 1-го тура УПЛ
- Бывший тренер Черноморца – о матче с Александрией: Рефери строго придерживался правил. А игрокам нужно себя сдерживать
- Хирн прокомментировал желание Кличко выйти на ринг против Дюбуа
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- 48 тысяч без вести пропавших оккупантов: племянница Путина и замминистра обороны РФ Цивилева случайно озвучила "закрытые данные". ВИДЕО
Комментарии 1