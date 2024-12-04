Турки Аль аш-Шейх готов организовать бой с участием Владимира Кличко

Председатель Управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил о желании устроить реванш между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Владимиром Кличко.

"Все ждут боя Тайсона и Усика. Один из них — Дюбуа, второй - Джошуа. Но есть и третий человек.

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Я мечтаю увидеть этот бой, чтобы дать Кличко шанс, если он согласится, стать самым возрастным чемпионом в супертяжелом весе в истории. Это идеальный вариант. Конечно, он не будет драться с Усиком, если победит, потому что они два героя из Украины и не будут драться друг с другом. У Фьюри есть много людей, которые хотят видеть его на ринге. Кличко все хотят снова увидеть с 2015 года. Посмотрим", — сказал Аль аш-Шейх в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, Кличко не выступал с 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа.