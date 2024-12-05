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Усик показал форму за две недели до реванша против Фьюри. Фото
Просто машина
Фото: Getty Images
Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен завершает свой тренировочный лагерь к поединку-реваншу против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). Соответствующий пост Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Турки Аль аш-Шейх
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