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Усик показал форму за две недели до реванша против Фьюри. Фото

Бокс

Просто машина

Усик показал форму за две недели до реванша против Фьюри. Фото

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен завершает свой тренировочный лагерь к поединку-реваншу против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). Соответствующий пост Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Турки Аль аш-Шейх намекнул на организацию мегафайта в UFC.

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