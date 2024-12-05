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Паркер – о бое против Дюбуа: Пора выйти и снова победить

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Будет интересный поединок

Паркер – о бое против Дюбуа: Пора выйти и снова победить

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Представитель Новой Зеландии, супертяж Джозеф Паркер (35-3; 23 КО) рассказал о своих ожиданиях от поединка против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО). Его слова цитирует Boxing 24/7:

"Я не могу этого дождаться. Когда я впервые стал чемпионом мира, я был очень молод. Я ценил это, но не воспринимал это так серьезно, как должен был на тренировках и в том, что я делал вне лагеря.

Стать чемпионом мира в возрасте 24 лет – это большое достижение, но сейчас лучшее время. Это время совсем другое. Я стал гораздо зрелее. Я ценю свое положение, мне нравится то, что я делаю. Я понимаю это гораздо больше и имею хороший баланс. Для меня пора выйти туда и снова победить" – сказал Паркер.

Напомним, что ранее Турки Аль аш-Шейх намекнул на организацию мегафайта в UFC.

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