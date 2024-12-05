Дюбуа – о реванше против Джошуа: Может случиться в будущем

Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал о своих ожиданиях от поединка против представителя Новой Зеландии Джозефа Паркера (35-3; 23 КО). Его слова цитирует talkSPORT:

"Я очень рад, что смогу выйти на ринг. Для меня как для бойца я хотел бы выйти на ринг и поставить окончательную точку в этом вопросе. Но я просто очень рад снова выйти на ринг и защитить этот пояс.

Я уверен, что это (реванш против Джошуа – прим) может произойти в будущем, кто знает? Я просто готов идти дальше.

Конечно. Теперь я более мотивирован. Теперь, когда я чемпион, я чувствую, что я просто перехожу на новый уровень и становлюсь лучше во всех направлениях. С каждым днем ​​я становлюсь лучше" – сказал Даниэль.