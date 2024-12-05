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Дюбуа – о реванше против Джошуа: Может случиться в будущем
Но вряд ли
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал о своих ожиданиях от поединка против представителя Новой Зеландии Джозефа Паркера (35-3; 23 КО). Его слова цитирует talkSPORT:
"Я очень рад, что смогу выйти на ринг. Для меня как для бойца я хотел бы выйти на ринг и поставить окончательную точку в этом вопросе. Но я просто очень рад снова выйти на ринг и защитить этот пояс.
Я уверен, что это (реванш против Джошуа – прим) может произойти в будущем, кто знает? Я просто готов идти дальше.
Конечно. Теперь я более мотивирован. Теперь, когда я чемпион, я чувствую, что я просто перехожу на новый уровень и становлюсь лучше во всех направлениях. С каждым днем я становлюсь лучше" – сказал Даниэль.
Напомним, ранее Турки Аль аш-Шейх
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