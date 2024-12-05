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Шелестюк получил дату и место следующего поединка
Возвращение после длительной паузы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер Тарас Шелестюк (19-0-1; 13 КО) снова выйдет на ринг. 30 января уже в следующем году наш соотечественник выступит на вечере бокса в Монреале (Канада).
Имя его потенциального соперника пока не известно. Формат поединка – 10 раундов.
Напомним, что свой последний бой Шелестюк провел в марте 2022 года, когда вничью завершил сражение против представителя Венесуэлы Габриэля Маестре (6-1-1; 5 КО).
Ранее Турки Аль аш-Шейх
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